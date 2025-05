Sextou com Clayton & Romário e Jiraya Uai no Restinga Rodeo Music

A região vai tremer com as duas atrações que subirão ao palco do Restinga Rodeo Music nesta sexta-feira, 23. O público cantará sucessos da música sertaneja com a dupla Clayton & Romário e, em seguida, ninguém ficará parado com Jiraya Uai. Achou que acabou por aqui? Os peões darão tudo de si para conquistar uma vaga na Festa do Peão de Barretos, o maior rodeio da América Latina.

A festa integra a comitiva da Liga Nacional de Rodeio, reconhecida por atrair os principais competidores e as melhores boiadas do circuito. Com premiação total de R$ 20 mil, será o segundo dia de montarias. E aí, qual peão conseguirá ficar os oito segundos em cima do touro? Façam suas apostas.

Os irmãos Clayton & Romário trarão o melhor do sertanejo moderno com a tradição da música caipira, além de seus sucessos, como os hits “Namorando ou Não” (feat. Luan Santana), “Água nos Zói”, “Pingaiada” e “Morena”. Sucesso nos maiores eventos do Brasil e também no mundo digital, são mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Na sequência, Jiraya Uai, que mistura sertanejo, humor e batidas de eletrofunk, também agitará o palco nesta sexta-feira. Após se destacar com duas apresentações de sucesso na Festa de Barretos 2024 – um verdadeiro fenômeno nas redes sociais – o artista ganhou projeção nacional e promete animar o público em Restinga.

Ingressos

Você não pode ficar de fora dessa festa! O Restinga Rodeo Music oferece os seguintes setores: Arena/Arquibancada, Pista Premium e Camarote Privilege Ballantine's Open Bar. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 240.

“Temos o setor Camarote Ballantine's Open Bar e a Pista Premium, na frente do palco. O evento está incrível, com um ambiente aconchegante. É Restinga voltando ao mundo dos rodeios”, afirmou Matheus Calil, da Viola Show, empresa responsável pelo marketing da festa.

Os ingressos estão à venda no site Q2 Ingressos e em pontos físicos credenciados, como Compre Mais Supermercado (lojas 1, 2 e 3), Fioringressos, Sesantion Ingressos, Antônio Boots, entre outros.

A festa continua no sábado

O Restinga Rodeo Music recebe, no sábado, 24, o cantor Eduardo Costa. Com sucessos atemporais ao longo das mais de duas décadas de carreira, o sertanejo tem em seu “currículo” músicas como “Me Apaixonei”, “Sapequinha”, “Amor de Violeiro” e “Ainda Tô Aí”.

A entrada neste sábado para o setor Arena/Arquibancada será gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.