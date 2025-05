Mínima deve chegar a 9°C com mais de 60 mm de chuvas em Franca

Os francanos podem preparar seus casacos e cobertas para o começo de junho, que promete trazer temperaturas bem baixas em Franca, chegando à mínima de 9°C. A mudança brusca de temperatura acontecerá depois de uma precipitação elevada prevista para a cidade.

Na reta final de maio, as temperaturas terão uma leve subida, chegando à máxima de 28°C até o dia 27. A partir do dia 28, as temperaturas começam a cair, tendo uma oscilação positiva no dia 29 e voltando a cair no dia 30, dia em que começam as chuvas, registrando 8,1 mm neste dia.

Nos dias que se seguem, a chuva deve aumentar. O último dia do mês registra cerca de 28,7 mm de precipitação, com máxima de 22°C e mínima de 15°C. Já o primeiro dia de junho registra a queda brusca, quando a temperatura máxima cai para 16°C e a mínima para 12°C, também registrando alta precipitação, de pelo menos 25 mm de chuva.