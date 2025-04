Todas as coisas têm nomes e investigar o porquê de cada um deles é uma das tarefas desafiadoras da Linguística, ciência que estuda a linguagem verbal humana com base em observações e teorias que possibilitam a compreensão do evoluir das línguas e idiomas. No caso de lugares, cabe a uma área da linguística, a toponímia, fazê-lo. É ela que nos revela que em nosso país a maioria dos nomes de cidades foi dado por colonizadores. Sendo majoritariamente cristãos católicos, eles batizavam os povoados com nomes de santos tornados padroeiros do lugar.

Porém, no caso de acidentes geográficos, há uma quantidade expressiva de termos indígenas e outra menor de africanos. A contribuição europeia, via imigrantes, também existiu, mas foi pequena porque quando chegaram no final do século XIX quase tudo estava nomeado. Não se pode deixar de lado neste balanço sucinto o fato de que, ao longo do tempo, políticos foram useiros e vezeiros em batizar ou rebatizar cidades com nomes de seus familiares.

A toponímia se apoia na filologia, na história, na geografia e na arqueologia, ciências que interligadas possibilitam relação dialógica e podem oferecer respostas que elucidam. Entretanto, há casos intrigantes onde pairam dúvidas sobre a gênese dos topônimos. É o caso de Grão Mogol.