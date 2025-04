Falo do professor José Valdair Costa Rios (foto). Que, segundo ele, ainda mantém na vizinha cidade de Cristais Paulista, o seu API RIOS (Apiários Rios). Conversamo-nos pelo telefone, assuntos vários, como fato de eu ter curtido, muito, desde a minha infância, a vizinha e aprazível cidade de Cristais Paulista (então, um dia, já foi Guapuã). Assunto foi e assunto veio. Qual? O fato de ser hoje um Corretor de Imóveis autônomo. E como é que eu fiquei sabendo? Ele hoje reside no Franca Garden. E foi, através de um panfleto. E eu ainda não sabia dele agora trabalhando como Corretor de Imóveis autônomo. Informando seu número de CRECI e mais as informações: professor Aposentado, quase 10 anos de experiência no mercado imobiliário. O seu telefone (com Zap). E: invarda@uol.com.br Com informações gratuitas sobre compras, vendas e locações de imóveis, orientações jurídica e financeira, simulação para possibilidade de compra do seu imóvel. E encerra o panfleto dizendo: conheça o seu corretor! Informe-se! Ganhe confiança! Realize um bom negócio!

Profissional de sucesso



Salatiel Furini, aniversariando dia 27/4 (domingo).

Querida amiga



Toninha, professora aposentada (acho que era, se não me falha a memória neste exato instante, mestra em Geografia). Também vivendo niver por agora: dia 29/4 (3ª. feira). O Higininho não se esquece da amiga Antônia de Melo Ravagnani. Que agora é uma destacada artista plástica (produz belezas mil/dignas de elogios mil).

Conceituado médico pediatra