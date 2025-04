Nos dias 14 e 15 de abril, aconteceu em São Paulo, no Transamerica Expo Center, o MAC Pro - Makeup Summit, que reuniu grandes nomes do setor de beleza e maquiagem do mundo. O evento foi voltado para as tendências em maquiagens, noivas e red carpet. Um dos destaques presentes foi Dominic Skinner, diretor de maquiagem artística da MAC Cosméticos, referência mundial no setor, que ministrou curso e deu consultoria para os participantes durante as sessões de maquiagem. De Franca, a única profissional presente foi a empresária e maquiadora Tati Ferraro, que voltou com uma bagagem repleta de novas experiências para seus clientes do badalado Espaço Ferraro.

Internacional



Foi com alegria que acompanhei, através das redes sociais, uma “turnê” muito especial da escola de danças Francana Raquel e Camila Ballet pelos Estados Unidos. Com um talentoso elenco de 32 bailarinos, a escola levou a Orlando um espetáculo emocionante que revela a essência do Brasil. Do mar às florestas, das raízes indígenas ao ritmo contagiante do Rio de Janeiro, a história do nosso país foi contada de forma vibrante através da dança.

Apresentações



A primeira apresentação ocorreu na abertura do jogo da NBA entre Orlando Magic e Boston Celtics, em Orlando, representando a dança brasileira em um dos maiores palcos do esporte mundial. Em seguida, partiram para o encantado mundo da Disney, onde realizaram mais duas apresentações, no Disney Springs e na Universal Studios. Tudo isso com a coordenação e a presença sempre ativa das professoras e diretoras da renomada escola de danças, Raquel Mendes Prior e Camila Mendes Gomes. Todos retornaram cheios de histórias e com o coração repleto de alegrias.

Delícia