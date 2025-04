Franca Basquete vence o Pato e sai na frente nas oitavas de final

O Sesi Franca Basquete venceu o Pato Basquete por 96 a 91 na noite desta quinta-feira, 24, em Pato Branco , no Paraná, no primeiro confronto das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025.

A equipe de Pato Branco virou o placar, chegou a comandar o marcador, mas o terceiro período terminou 18 a 18, com Franca mantendo uma vantagem de dois pontos.

O jogo ganhou emoção no último período, com as duas equipes se alternando no placar, mas o Franca levou a melhor no final, vencendo o último período por 27 a 24 e garantindo a vitória fora de casa.

O ala-armador Didi e o ala-pivô Lucas Dias foram os cestinhas do Franca, com 27 e 25 pontos, respectivamente. O destaque do Pato foi Barnes, com 26 pontos.