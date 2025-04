Franca e Pato Basquete iniciam os playoffs nesta quinta-feira

Sesi Franca Basquete e Pato Basquete abrem a série melhor de cinco partidas dos playoffs das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025, nesta quinta-feira, 24, às 19h30, em Pato Branco, no Paraná.

Apesar da derrota para o Flamengo nas semifinais do Final Four da BCLA (Basketball Champions League Americas), na última sexta-feira, 18, o que levou a equipe a disputar — e conquistar — o terceiro lugar da competição internacional, o time francano vem de uma série de 14 partidas seguidas sem perder no Novo Basquete Brasil.

Com exceção do ala-armador Zu Jr., que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda e está afastado desde novembro de 2024, o técnico Helinho Garcia contará com o elenco completo para enfrentar o Pato.