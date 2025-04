Aos 42 anos, morre orientadora Tatiane Cintra dos Santos Cardozo

A orientadora educacional Tatiane Cintra dos Santos Cardozo, de 42 anos, morreu neste domingo, 20, em Franca. A causa da morte foi broncoaspiração.

Casada e mãe de três filhos, Tatiane era servidora municipal e atuava como orientadora educacional na EMEB Professor Florestan Fernandes, no Jardim Vera Cruz, em Franca.

O presidente do Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região), Fernando Nascimento, enalteceu a dedicação e o profissionalismo de Tatiane. "Ela será lembrada com muito carinho e respeito. No magistério municipal ficará um vazio. Deixo meus sentimentos e que Jesus dê conforto a todos os familiares, esposo, filhos e amigos".