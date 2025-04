Cão morre esfaqueado ao tentar salvar o tutor de ataque em Franca

O eletricista, que dirigia o carro, freou e foi surpreendido por uma reação agressiva. O indivíduo iniciou uma discussão e, logo em seguida, quebrou uma garrafa e tentou atacá-lo com os cacos.

Segundo um familiar, por volta das 18h30, uma auxiliar de cozinha de 61 anos e um eletricista de 55 anos chegavam de carro em casa quando um indivíduo atravessou à frente do veículo.

A noite de sexta-feira, 18, foi de terror para uma família da Vila Santo Antônio, em Franca , nas proximidades do Hemocentro. Um homem, aparentemente sob efeito de drogas, tentou matar um morador do bairro e assassinou, de forma brutal, o cachorro da família, que tentava defendê-lo.

Ao tentar se defender e empurrá-lo para afastá-lo, o eletricista foi surpreendido por um segundo ataque: o agressor sacou uma faca e avançou novamente. A auxiliar de cozinha, em desespero, abriu o portão de casa. Foi nesse momento que Lucky, o cão da família — que, segundo eles, era um dócil vira-lata, mistura de pitbull e fox paulistinha — partiu para proteger o tutor.

O agressor desferiu facadas no animal. Segundo a família, os ferimentos foram tão graves que os órgãos internos do cão ficaram expostos. Lucky foi levado às pressas ao veterinário, mas não resistiu. Apesar da violência do ataque, o tutor não se feriu.

Após matar o cão, o agressor fugiu. A polícia foi acionada e conseguiu localizar o criminoso próximo à sua residência, ainda com a arma do crime.