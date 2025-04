Competente, dedicado e criativo, o diretor executivo da famosa Banqueteria Leonardo Aguiar, de Ribeirão Preto, Wellington Araújo, comemora nova idade no dia 21 de abril. A agenda da Banqueteria é disputadíssima, não só na cidade vizinha, mas em toda a região. Eto, como é carinhosamente chamado pelos amigos, comemora no melhor estilo “petit comité”, com delícias assinadas pelo renomado chef e companheiro, Leonardo Aguiar. Parabéns, amigo!



Sucesso



O Grupo Savegnago foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A conquista na edição de 2025 do certificado do ranking Great Place to Work (GPTW) avalia o clima organizacional e a satisfação dos colaboradores por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Neste ano, a pesquisa apontou avanços importantes da rede na gestão de pessoas, no desenvolvimento de talentos internos e no reconhecimento profissional, comprovando a excelência no ambiente corporativo. Na foto, o presidente Chalim Savegnago está acompanhado de parte da diretoria executiva do Grupo.

Investimento

Falando em Grupo Savegnago, soube que, muito em breve, a loja da Av. Brasil em Franca, gerenciada com competência por Danilo Cintra e sua equipe, receberá melhorias em sua estrutura. O Savegnago fará um importante investimento na loja, modernizando suas instalações. Destaco ainda as delícias da padaria desta loja, que é um destaque entre todas as unidades do Grupo. Em breve, conto mais.