Polícia Militar interdita bar suspeito de jogos de azar em Franca

A Polícia Militar fechou um bar por suspeita de realizar jogos de azar na noite desta quinta-feira, 17, na Chácara São Paulo, em Franca. A ação ocorreu após denúncias anônimas apontarem que o local funcionava como ponto de apostas clandestinas.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar dirigiram-se ao endereço e encontraram o estabelecimento com a televisão ligada, transmitindo jogos ao vivo. No momento da abordagem, havia frequentadores no local, mas nenhuma aposta estava sendo realizada durante a fiscalização.

Ainda assim, diante de sinais de que o bar poderia estar envolvido em atividades ilícitas, os policiais decidiram interditar o local para a realização de perícia técnica.