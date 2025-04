Furto no velório: mulher reconhece amiga em câmeras

Um caso revoltante chocou moradores do Parque Vicente Leporace, em Franca. Uma serigrafista de 48 anos teve seus cartões de crédito furtados dentro de casa, enquanto recebia familiares e amigos para o velório do próprio pai, realizado na residência da família.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na noite desta quarta-feira, 16, a vítima relatou que deixou a bolsa com a carteira contendo documentos e dois cartões de crédito na cozinha, enquanto permanecia na sala principal recepcionando os presentes.

Já no início da madrugada, a serigrafista começou a receber notificações de compras feitas com um de seus cartões, via aplicativo bancário. Sem reconhecer os gastos, entrou imediatamente em contato com o banco e solicitou o bloqueio dos cartões.