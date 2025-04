Sim. Há mesmo anos, anos e mais anos. Falo do estimadíssimo (e elegante) casal Dr. Sátiro (Dra. Carmen Lyra) Rodrigues Alves. Me lembro bem. Todo o início profissional deles. Especificamente num modesto e pequeno conjunto de salas. Na Rua do Comércio, quase esquina com a Rua Dr. Alcindo Conrado. O prédio já nem existe mais. Mas era lá que ele atendia seus pacientes (da área de Cardiologia), e ela, Carmen (os pacientes de sua área de atuação – a Odontologia). E o tempo passou, passou, voou. Hoje estão eles em moderna clínica de esquina, na Rua Voluntários da Franca (Bairro São José). A residência continua exatamente no mesmíssimo local, na Rua Voluntário da Franca, pouco acima de onde é a clínica deles. Filhos? São exatamente dois, que eu praticamente vi crescerem: o Rafael (que é hoje conceituadíssimo médico Geriatra, com moderno consultório bem defronte ao Lanchão/agora casadíssimo com a médica Dra. Carolina Esgalha Garcia R. Alves/que é ginecologista e obstetra/têm dois filhos – a Flora e o Valentim) e a Renata Lyra R. Alves Rocha (empresária, casada com Davi Rocha/filho do casal Sidnei F. da Rocha-Diva). Ela é a proprietária da bela loja infantil Bebê Mimiu, na Avenida Arminda Nogueira, e Davi é empresário/pais do Joaquim e do Miguel). Gente que faz esta cidade, gente que estimo muito. Especialmente Carmen Lyra, que aliás, é aniversariante de 22/4 (3ª. feira).

Hoje notícia por aqui



Casal Odorico Alexandre (Inessa Greggi) Barbosa.

Bodas de Cristal



Cirurgião Plástico Dr. Marcus Vinícius J. Barbosa-Angélica. Casaram-se há 20 anos, na Igreja Metodista de Franca.

Parabenizando