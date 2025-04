“Páscoa, é a mais importante data para os cristãos.

Significa a Ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus”.

Feliz Páscoa a todos.

Aniversários

Neste 20 de abril, é aniversário do meu neto João Gabriel Rodrigues de Rezende, também do cartorário Lincoln Bueno Alves, do Giseldo Fontanezi, Milton Raimundini, padre Marco Antônio Borgnotti e Guilherme Henrique Alves...amanhã,21, Denise Paulino Sanches...na terça,22, Higino Caleiro Filho, Antônio Carlos Vidal e Juliana Lance Coli...na quarta,23, Mariah Blóis Pêra, José Roberto Silveira e Ismael Rubens Merlino...na quinta,24, Inês (secretaria igreja São Judas)...na sexta-feira,25, sobrinho Eduardo Navarro de Faria, Fernanda Goulart Gilberti, Luís Antônio Cordeiro e Júlio Antônio Tristão...e no próximo sábado,26, Alessandro Macedo, Irmã Elizabeth( Carmelo), Sílvio Rocha e José Carlos Granzotte. Parabéns a todos.

Meu neto primogênito



Ele já completa hoje seus 23 aninhos, sendo o primeiro de meus netos, e um orgulho para todos nós. João Gabriel Rodrigues de Rezende nasceu de minha primeira filha, Cláudia e do meu genro, também muito querido, Joaquim Rodrigues de Rezende Neto. João tem o dom de transmitir alegria por onde passa, cantando as músicas que faz por prazer. Formado pela Faculdade de Direito de Franca, e aprovado na OAB como advogado, nos enche de satisfação, assim como seu irmão Luís Felipe. Que Deus o abençoe, com a Bia, seu love.

Parabéns, Lincoln do Cartório