Suspeito de roubo a banco é preso em loja onde trabalha em Franca

Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por envolvimento em roubos a bancos no estado do Paraná, além de responder por tráfico de drogas e integrar uma organização criminosa.

Ainda segundo a corporação, os policiais foram ao local e viram o homem chegar em um carro. Ele foi abordado e apresentou um documento de identidade do estado de São Paulo, mas as informações fornecidas não batiam com os dados do investigado.

Diante das inconsistências, os policiais entraram em contato com o IIRGD (Instituto de Identificação do Paraná), que forneceu a ficha datiloscópica do foragido.

Com o apoio do IIRGD de São Paulo e do setor de identificação da Delegacia Seccional de Franca, a identidade do homem foi confirmada.