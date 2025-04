Alô, Franca: Dino Fonseca retorna com novo show no dia 31 de maio

Após lotar sua primeira apresentação na cidade, o cantor Dino Fonseca está de volta a Franca no dia 31 de maio, com um novo espetáculo que promete encantar o público. A apresentação, intitulada “Dino Back To The 80s”, será realizada no Villa Eventos e contará com estrutura de ponta, atrações regionais e diferentes opções de setores. As vendas começam no dia 17 de abril.

De acordo com o organizador Vitor Augusto, a expectativa é grande. “A volta do Dino a Franca está sendo muito aguardada. A primeira vez foi um sucesso, com ingressos esgotados, e agora ele retorna com um projeto novo, com os maiores clássicos das décadas de 80. O show está maior, com cenário novo, dançarinos, animações e uma banda mais completa. A produção está incrível”, afirmou.

Dino Fonseca tem ganhado cada vez mais espaço no cenário musical nacional, sendo reconhecido por artistas consagrados.

O show “Dino Back to the 80s” leva o público a uma verdadeira viagem no tempo. No repertório, Dino traz clássicos internacionais que marcaram época, com músicas de ABBA, Elvis Presley, Bon Jovi, Stevie Wonder, entre outros ícones das décadas de 70 e 80.

Setores e estrutura

O evento contará com diferentes opções de setores. Haverá mesas open bar, divididas entre os setores Diamante, Ouro e Prata, conforme a localização no espaço. Também estará disponível o setor Área Show, com ingressos individuais, este não open bar.

O open bar, exclusivo para as mesas, oferecerá cerveja, whisky 12 anos, gin, vodka, tônica, suco, refrigerante e água.

“Quem for ao show pode esperar um mega espetáculo, com repertório recheado de sucessos e uma produção de alto nível. Teremos bebida gelada, banheiros limpos, mesas confortáveis, atendimento rápido e acessos sem fila. A ideia é que o público tenha uma experiência completa”, destacou o organizador.

Ingressos

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 17 de abril pelo site BaladaApp (online) e no ponto físico Sensation Ingressos.

Mais informações e reservas antecipadas podem ser feitas pelo telefone (37) 99869-2595.