Homem sofre traumatismo em acidente com empilhadeira no Distrito

Um trabalhador sofreu ferimentos graves na cabeça após se envolver em um acidente de trabalho no fim da tarde desta quarta-feira, 9, em uma empresa na avenida Alberto Pulicano, no Distrito Industrial, na região oeste de Franca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem conduzia uma empilhadeira quando teria encostado parte do veículo a um pedaço de madeira. Por motivos a serem esclarecidos, essa madeira, em contato com a máquina, saltou e atingiu o rosto da vítima.

Com o impacto, o trabalhador sofreu traumatismo craniano e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelos bombeiros.