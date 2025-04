Foragido por estupro é capturado após anos escondido como caseiro

Um homem de 53 anos, condenado por estupro cometido em Franca em 2022, foi finalmente localizado e preso pela Polícia Militar na noite dessa terça-feira, 8. O criminoso, que era considerado foragido da Justiça, foi encontrado trabalhando como caseiro em um sítio às margens da rodovia Ronan Rocha (SP-345), em Patrocínio Paulista. Além de estar com mandado de prisão em aberto, ele também foi flagrado com uma espingarda calibre 12, configurando crime de porte ilegal de arma de fogo.

A prisão foi realizada após denúncias anônimas apontarem que um procurado da Justiça estaria escondido em uma propriedade rural da região. Com base nas informações recebidas, os policiais solicitaram e cumpriram mandado de busca no local. Ao chegarem, encontraram o suspeito sozinho.

Durante a abordagem, os agentes pediram que ele se identificasse. Após a confirmação de sua identidade, foi questionado se havia alguma arma na residência. Sem resistência, o homem indicou que mantinha uma espingarda calibre 12 ao lado da cama. No mesmo local, os policiais localizaram diversos cartuchos da arma.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi preso com base no mandado de prisão por estupro, cuja pena imposta é de 17 anos, 6 meses e 20 dias em regime fechado. Ele também responderá criminalmente por porte ilegal de arma de fogo, uma vez que não possuía qualquer tipo de registro ou autorização para manter o armamento.

A arma foi apreendida, e o criminoso autuado em flagrante. O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, e permaneceu à disposição da Justiça.