61% dos francanos são a favor da anistia a golpistas

A pesquisa realizada em Franca pela Ágili, encomendada pelo portal GCN/Sampi, divulgada nesse fim de semana, aponta que a maior parte dos entrevistados é a favor da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos golpistas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do STF (Supremo Tribunal Federal), no 8 de janeiro de 2023.

Dados da pesquisa apontam que 61,10% são favoráveis à anistia, 27% é a favor da condenação e 11,90% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu eleitores de vários segmentos, com 16 anos de idade ou mais. No quesito faixa etária, a que mais aprova a anistia está entre 35 a 44 anos, com 72,4%. Já a maior porcentagem favorável à condenação está entre o público de 16 a 24 anos, com 37%.