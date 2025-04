Estado de saúde de Rebecca se agrava e jovem é novamente intubada

O quadro clínico de Rebecca Cristina Otoni Carlos, de 13 anos, apresentou piora nas últimas horas. De acordo com o novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 7, a menina teve aceleração significativa dos batimentos cardíacos desde a última sexta-feira, o que causou grande cansaço e fragilidade.

Diante da situação delicada, a equipe médica optou pela intubação e sedação da paciente para preservar suas funções vitais e permitir que o corpo descanse enquanto o tratamento prossegue.

Rebecca já vinha enfrentando uma batalha contra a leucemia e, recentemente, desenvolveu pneumonia nos dois pulmões, o que exigiu seu retorno ao CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. A notícia da nova intubação mobilizou familiares e amigos, que reforçam o pedido por orações e doações de sangue neste momento crítico.

Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Rebecca no momento da doação.

Requisitos para doação de sangue