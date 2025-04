Mulher recebe R$ 10 mil de dívida de R$ 300 mil, e sofre ameaças

Uma mulher de 48 anos procurou a Polícia Civil de Franca, na noite desse domingo, 6, para registrar um boletim de ocorrência após ser ameaçada por duas irmãs de seu cunhado de consideração. O motivo da ameaça seria uma dívida de aproximadamente R$ 300 mil, acumulada ao longo dos anos, que o homem possui com a vítima. Ele pagou apenas R$ 10 mil, e as irmãs querem o dinheiro de volta.

Segundo o boletim de ocorrência, o devedor é irmão de consideração do marido da mulher e passou a morar com o casal em Franca quando ainda era jovem. O caso teve início há cerca de oito anos, quando o homem pediu à cunhada que emprestasse seu nome para realizar um financiamento. Ele alegou necessidade urgente de dinheiro e, confiando nele, ela aceitou ser fiadora de um empréstimo com agiotas.

Com o não pagamento por parte do homem, a dívida cresceu rapidamente devido aos altos juros, e a mulher foi obrigada a arcar com os pagamentos. Recentemente, o devedor, tentando quitar parte do valor devido, transferiu R$ 10 mil para a mulher. No entanto, logo após esse repasse, ele adoeceu e foi para a casa das irmãs, em Belo Horizonte (MG).

Foi então que as irmãs entraram em contato com a mulher, exigindo a devolução dos R$ 10 mil, alegando que o valor seria necessário para custear os cuidados médicos do irmão. A vítima explicou que o valor era parte do pagamento da dívida e já havia sido destinado ao abatimento com os agiotas.

Diante da negativa, as irmãs teriam feito ameaças diretas, dando um prazo até o dia 15 de abril para que o dinheiro fosse devolvido. Caso contrário, afirmaram que viriam até Franca e que "algo inesperado" aconteceria com a mulher.

Temendo pela própria segurança, a vítima procurou a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para registrar a ocorrência. Ela afirmou estar se sentindo ameaçada e insegura quanto ao que as mulheres possam fazer.