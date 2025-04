Homem é flagrado tentando furtar SW4 em Franca e acaba preso

Um homem de 28 anos foi preso após tentar arrombar uma Toyota Hilux SW4 na manhã desta quinta-feira, 10, que estava estacionada na Rua Saldanha Marinho, no bairro Vila Flores, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi acompanhada de um vídeo que mostrava, com clareza, o momento em que o suspeito — que usava uma máscara no queixo e um boné — tentou abrir a porta do carro com uma ferramenta. Quando o alarme do veículo disparou, ele se assustou e fugiu.

Apesar da tentativa de disfarce, ele foi reconhecido pelos policiais, pois é um "velho conhecido" da corporação, com antecedentes por roubo e furto de veículos de alto valor.

Viaturas que patrulhavam a região foram alertadas e conseguiram localizar o suspeito nas imediações do local da tentativa de furto, ainda com características compatíveis com as da gravação.

Ele foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.