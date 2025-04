Mulher que 'achou' dinheiro de idoso devolve apenas R$ 4 mil

As imagens mostram a mulher entrando no local poucos segundos depois. Ao ver as cédulas no chão, ela simulou deixar cair um molho de chaves, abaixou-se para pegá-las e, ao mesmo tempo, recolheu o dinheiro, guardando-o rapidamente na bolsa antes de sair do local sem alertar o idoso ou o funcionário da loja.

O idoso só percebeu que havia perdido o dinheiro tempo depois, quando tentou pagar um serviço na clínica veterinária. Ele retornou ao comércio e relatou o ocorrido a uma funcionária. A situação foi esclarecida após a análise das imagens das câmeras de segurança.

"Ele estava tão confuso e aflito. Disse que achava que tinha deixado o dinheiro cair aqui. Fomos verificar as câmeras e nos deparamos com a cena", contou uma funcionária do local, que não foi identificada.