Carro dos Correios capota após colisão com Palio em Franca; VEJA

Um carro dos Correios foi envolvido em um acidente no Jardim Integração, em Franca, no início da tarde deste sábado. O veículo de entregas capotou após ser atingido por um Palio Weekend; o condutor sofreu apenas ferimentos leves.

O acidente ocorreu na avenida Gini Teixeira Rocha, no cruzamento com a rua Hipólito Antônio Pinheiro. Apurações iniciais indicam que o motorista do Palio não tenha respeitado o sinal de parada obrigatória e colidido com o carro dos Correios, que trafegava pela via preferencial.

O motorista do veículo causador do acidente deixou o local. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.