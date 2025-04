Amiga leitora sugeriu-me escrever sobre o silêncio. Pareceu-me missão impossível. Até que me lembrei de um episódio da vida de Madre Teresa de Calcutá. Vou contar aqui a partir da lembrança do texto lido e com minhas próprias palavras.

O repórter perguntou a Madre Teresa:

- Dizem que a senhora conversa com Deus. É verdade?

- Sim.

- E o que a senhora fala?

- Nada, Só escuto.

- Ah! E Deus o que diz?

- Nada. Só escuta.

Zelita Verzola é professora, escritora, membro da Academia Francana de Letras.