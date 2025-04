Roubo de carga de café termina com um homem preso em Franca

Os policiais militares foram acionados após uma denúncia de roubo de carga. O veículo de transporte, uma carreta, havia sido levado na rodovia Cândido Portinari, entre Rifaina e Franca. Após rastreamento, os agentes localizaram a carga escondida em um sítio no Jardim Eldorado.

No imóvel do suspeito, a polícia encontrou um Chevrolet Corsa, além de bloqueadores de rastreamento, reforçando as suspeitas de que a propriedade servia de base para os criminosos.

Diante das evidências, o homem capturado foi preso em flagrante e responderá por receptação de carga roubada e associação criminosa. A polícia segue em busca dos outros envolvidos, que estão foragidos.

Como aconteceu?

O motorista do caminhão, Donizete Guidini, relatou momentos de terror durante o assalto. Ele transportava carga de café de Patrocínio (MG) para Avaré (SP) quando foi abordado por um carro desconhecido que cruzou sua frente na rodovia. Dois homens armados desceram do veículo e, rapidamente, um deles invadiu a cabine da carreta.