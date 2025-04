Biografia de João Fioravante Volpe Neto será lançada em Franca

A escritora e advogada Teresa Paiva de Oliveira, nascida em Alexandria, no Rio Grande do Norte, lançará nas próximas semanas a biografia do francano João Fioravante Volpe Neto, um dos grandes nomes da advocacia brasileira. O livro, que inicialmente era esperado apenas no estado de São Paulo, ganhou proporções nacionais e vem sendo celebrado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), além de receber reconhecimento em diversas regiões do país, recebendo inclusive uma moção de aplausos na Assembleia Legislativa da Bahia.

Quem foi o "Doutor João?"

João Fioravante, descendente de imigrantes italianos, teve uma carreira marcada pela ética e pela capacidade de transitar entre diferentes áreas do direito com maestria. Com inúmeros processos defendidos durante sua carreira, João possui um índice de insucesso de apenas 1,2%. "O que mais me impressionou foram suas petições de 25 anos atrás, que poderiam ser utilizadas hoje, tamanha a sua atemporalidade", afirma Teresa. João morreu no dia 8 de março deste ano, aos 82 anos.

A autora ressalta que a biografia vai além da advocacia, e deve impactar não só quem é amante do Direito, mas também a toda população francana. Mostrando a postura profissional e a integridade de Fioravante. "Ele nunca teve qualquer mácula no conselho de ética e sempre manteve um comportamento processual exemplar", disse. Teresa destaca ainda que a influência dele na cidade de Franca foi significativa, especialmente na área de recuperação judicial, uma vez que auxiliou empresas a superarem crises econômicas sem prejudicar funcionários, principalmente nos anos 90, em um momento em que o país atravessava severa crise econômica.