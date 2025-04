Páscoa solidária: grupo arrecada chocolates e alimentos em Franca

O Coletivo Arco-Íris de Franca se mobiliza para arrecadar doações e proporcionar uma Páscoa solidária a famílias carentes da cidade.

O grupo está recebendo doações de ovos de Páscoa e caixas de bombons. Além disso, são solicitados também alimentos não perecíveis, roupas e calçados, que serão entregues às famílias durante a ação voluntária.

“Neste momento tão especial do ano, o Coletivo Arco-Íris está organizando uma Páscoa Solidária para levar um pouco mais de alegria e esperança às pessoas em situação de vulnerabilidade. Contamos com a sua solidariedade para fazer desta Páscoa um momento inesquecível para quem mais precisa”, diz a coordenadora do projeto, Rosângela Valentino.