Santa Casa de Franca promove revitalização na sala pré-cirúrgica

O Grupo Santa Casa de Franca reafirma seu compromisso com a excelência no atendimento e cuidado humanizado aos pacientes, promovendo melhorias contínuas em sua estrutura e processos de trabalho. Dessa vez o foco foi para o projeto de Revitalização da Sala Pré-Cirúrgica do Hospital Geral, em um trabalho conjunto do setor de Inovação e Melhoria com as Equipes Médica e de Enfermagem.

O que é Sala Pré-Cirúrgica?

Sala Pré-Cirúrgica é o primeiro ambiente onde o paciente é recebido ao chegar para a cirurgia. Nesse espaço, são realizados os preparativos iniciais para garantir segurança e bem-estar durante todo o procedimento. Entre as etapas de verificação inicial estão a avaliação física, com a verificação de seus sinais vitais, aferição de pressão arterial, glicemia e outros exames complementares.

Além disso, é nesse local que é feita uma análise de processos, como por exemplo, certificar que o paciente assinou o TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido), que garante que o paciente está ciente de todos os detalhes da cirurgia e da sua recuperação. Esse documento é primordial e sem ele não é possível realizar a cirurgia. Ainda nessa sala, ele recebe uma pulseira de alergia, que alerta a equipe sobre medicamentos ou substâncias que devem ser evitados. Os enfermeiros realizam um checklist rigoroso para garantir que todos os detalhes estejam devidamente conferidos. Essa etapa garante uma cirurgia segura e recuperação tranquila.

Espaço antes e depois da revitalização

Revitalização no Setor

Com a revitalização do setor foi possível oferecer mais comodidade e segurança aos pacientes. Agora a sala conta com espaços exclusivos para homens e para mulheres proporcionando mais privacidade, além de uma distinção entre os pacientes que já passaram pelo monitoramento físico e protocolar para cirurgia e aqueles que ainda estão aguardando. Ao longo do processo, esses detalhes fazem toda a diferença no conforto das pessoas que seguirão para cirurgia. De acordo com Guilherme Ribeiro, Gerente do Setor de Inovação e Melhoria “O projeto envolveu além da revitalização da sala pré-cirúrgica, a implantação de um sistema de chamadas para pacientes aguardando na recepção, a aprimoração do checklist de cirurgia segura e um investimento em equipamentos e itens importantes para a promoção da qualidade assistencial. Após a finalização, os processos implantados passam por auditorias periódicas para garantir a sustentabilidade das ações e que não ocorram mudanças não previstas no fluxo”, conclui.

A modernização inclui atualização de equipamentos tecnológicos para garantir maior precisão e segurança aos pacientes durante os procedimentos. O quadro de funcionários foi ampliado, permitindo acompanhamento mais próximo e personalizado a cada paciente. O serviço de acolhimento agora ficou mais ágil, graças à reforma no local e ao novo processo de atendimento.

Dr. Sidnei Martins de Oliveira, presidente voluntário do Grupo Santa Casa de Franca, citou a importância da reforma no setor. “Essa reforma permite um atendimento mais ágil, humanizado e eficiente para os nossos pacientes. Dessa forma, estamos sempre alinhados aos nossos princípios de contribuir com uma saúde mais acessível e de excelência para toda a população”, concluiu.

Com essas melhorias, o Grupo Santa Casa de Franca reforça seu papel como referência em saúde, sempre buscando melhorar cada dia mais o atendimento, com qualidade, segurança e humanização.