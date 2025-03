.

Dengue: também fui vítima

Tudo devidamente superado em um período de cerca de sete dias. Estado febril, dores pelo corpo, mal-estar geral, febre, diarreia, prostração e uma expressiva falta de apetite. E quem cuidou de mim? Ele, meu prezado amigo Dr. Carlos Eduardo Barcelos (foto em destaque que abre a coluna), otorrinolaringologista – sua família é de São José da Bela Vista.

Na manhã de um sábado, liguei para ele e perguntei se poderia me atender. Imediatamente, ele seguiu para o consultório na Av. Alonso y Alonso. Prontamente atendido, aproveitei para me queixar de mais uma incômoda sinusite (já sob o efeito de antibiótico de amplo espectro e corticoide). Ele me examinou, disse que a sinusite estava controlada, MAS... seu foco estava mesmo na minha contagem de plaquetas. Pediu urgência no exame – urgentíssima! – naquelas primeiras horas do sábado.