Garanta sua bolsa de estudos no Senac Franca: inscrições abertas

O Senac Franca oferece uma excelente oportunidade para quem deseja dar um salto na carreira! Com o Programa Senac de Gratuidade, você pode se inscrever em diversos cursos gratuitos nas áreas de design, moda, gastronomia, saúde, idiomas, empreendedorismo, tecnologia da informação, turismo, hospitalidade e muito mais.

Cursos com Bolsas de Estudo – Março e Abril

Entre as opções disponíveis, estão cursos como:

Direção Criativa e Inovação em Design de Interiores

Produção de Moda

Produção de Vídeo Mobile

Bares e Restaurantes – Gestão de Cardápios

AutoCAD – Projetos em 2D

Python I – Fundamentos

Teatro para Educadores

Youtuber – Apresentação e Produção

Língua Brasileira de Sinais (Básico e Nível 2)

Empreendedor em Pequenos Negócios

Segurança no Preparo de Medicamentos

Além de ser uma chance para se especializar, todos os cursos do Programa Senac de Gratuidade são 100% gratuitos, com material incluso e sem taxas de matrícula. Não perca essa oportunidade de se qualificar e impulsionar sua carreira!

Como Participar:

Inscrição On-line: As inscrições abrem 20 dias antes do início do curso, às 12h, e devem ser feitas diretamente no site do Senac Franca (www.sp.senac.br/franca). Fique atento, pois as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Requisitos: Para garantir sua vaga, é necessário ter uma renda familiar de até 2 salários mínimos federais por pessoa e estar disponível nos horários das aulas. Além disso, é preciso estar ciente das regras de matrícula e da documentação exigida. Atenção: As vagas são limitadas, então, para garantir sua inscrição, acompanhe o resultado pelo seu e-mail.

O Programa Senac de Gratuidade já beneficiou mais de 1,5 milhão de pessoas em seus mais de 15 anos de existência, e agora você pode ser o próximo a aproveitar essa chance.

Não perca tempo! Acesse o site do Senac Franca, confira os cursos disponíveis e se inscreva para garantir sua vaga. O Senac Franca oferece cursos livres o ano todo. Invista no seu futuro com o apoio de uma instituição reconhecida e comprometida com o seu desenvolvimento profissional.

Senac Franca

Endereço: Rua Alfredo Lopes Pinto, 1.345 – Vila Teixeira – Franca/SP

Site: www.sp.senac.br/franca

Redes sociais: @senacfranca