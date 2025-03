Dicas Práticas

Ao comprar peixes, como agora na Quaresma, é importante lembrar que o peixe não deve ter cheiro de maresia, nem de amoníaco. As escamas devem estar com cores vivas, brilhantes e firmes ao corpo do peixe. Os olhos devem ser salientes, com córnea transparente e pupila negra. As guelras devem estar avermelhadas e sem muco. A carne do peixe deve ser firme e elástica. E boa peixada!

