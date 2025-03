O filme ‘Vida de Cabra’, disponibilizado pela Netflix desde julho, só agora alcançou notoriedade. Essa defasagem entre lançamento e sucesso se explica pelo fato de que originalmente não tinha sido legendado em árabe. Ao tomar a decisão de o fazer, no começo deste ano, o canal de streaming causou alvoroço no mundo islâmico, que ficou mal na fita. Por aí se deflagrou uma discussão global. O tema é escravidão no século XXI.

O enredo retrata a vida de Najeeb Muhammad, jovem simples do estado de Kerala, sudoeste indiano, que sonha ganhar dinheiro trabalhando fora de seu País e assim garantir o futuro do filho que vai nascer. Aliado ao irmão mais novo reúne a duras penas o necessário para o visto e as passagens para a Arábia Saudita. Parece o começo de um sonho. Mas quando ambos chegam ao aeroporto de Jeddah suas vidas sofrem reviravolta drástica. O ‘empregador’ retém de imediato os passaportes, separa os irmãos e força Najeeb a cuidar sozinho de um rebanho de cabras no deserto, sem nenhuma remuneração. Para tornar a situação mais desesperadora, o escravizado não fala árabe nem seu explorador entende malayalam.

Os sauditas criticaram ‘Vida de Cabra’ nas redes sociais, sobretudo no X. Lançaram ataques violentos à obra e aos seus criadores. Publicaram fake news sobre a produção. Tentaram desqualificá-la, taxando-a de inverídica- uma acusação que não se sustentou porque o filme é transposição para o cinema de biografia baseada em fatos. Najeeb contou o que lhe sucedera ao escritor Jaadujeevithan Benyamin e este levou os fatos para o livro que chegou em 2024 à 250° edição na Índia. A interpretação do ator Prithviraj Sukumaran impressionou o homem da vida real: ‘Senti como se estivesse vendo um reflexo de mim mesmo na maioria das cenas.’