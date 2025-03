Barraca de morador de rua chama a atenção pelo tamanho em Franca

A barraca construída por um morador de rua, no canteiro das avenidas Flávio Rocha e Willian Azzuz, no bairro Santa Terezinha, zona norte de Franca , chama a atenção pelo seu tamanho.

A área em questão é sempre ocupada por barracas de moradores em situação de rua por ficar próxima ao Abrigo Provisório.

A cidade registra vários pontos ocupados por moradores de rua com "cabanas", entres eles, uma área próxima à rotatória na avenida Alonso y Alonso, no Jardim Piratininga; próximo ao terminar rodoviário, no Residencial Baldassari; e perto do antigo "piscinão", no bairro Santa Cruz.

825 pessoas nas ruas de Franca

Segundo último levantamento da Secretaria de Ação Social de Franca, a cidade conta com 825 pessoas em condições de rua cadastradas no CadÚnico. A Prefeitura informa que realiza constantemente abordagem a essas pessoas em condições de rua e oferece os serviços existentes, através dos programas assistências disponíveis na cidade.