O Brasil está prestes a entrar na semana decisiva de mais uma eleição presidencial marcada pela polarização, pela rejeição e por uma disputa que lembra, em muitos aspectos, o ambiente de 2022. De um lado, o presidente Lula (PT), tentando conquistar um novo mandato. Do outro, Flávio Bolsonaro (PL), carregando o sobrenome e o capital político do pai. Entre eles, milhões de brasileiros que terão de escolher quem comandará o país a partir de janeiro. O problema é que, depois de meses de campanha, continuamos sabendo muito mais sobre o que um candidato pensa do adversário do que sobre aquilo que pretende fazer pelo Brasil. Propostas existem nos programas de governo, mas foram frequentemente ofuscadas por ataques, acusações e disputas de narrativa. O resultado é uma campanha que deixa a desejar justamente naquilo que deveria ser sua principal finalidade: discutir o futuro.

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Os últimos dias ofereceram dois exemplos particularmente reveladores desse ambiente. Primeiro, a campanha de Lula conseguiu transformar o fim da escala de trabalho 6x1 em uma importante vitória política, com a aprovação da proposta no Senado. A votação ocorreu em plena reta final da eleição, numa articulação que evidentemente também produziu efeitos eleitorais. Flávio Bolsonaro, que havia criticado a iniciativa, acabou votando a favor. Não seria prudente enfrentar uma medida com forte apoio popular a poucos dias da votação. O candidato que questionava a proposta encontrou, diante da urna que se aproxima, motivos suficientes para apoiá-la. O mérito da discussão sobre jornada de trabalho é real e merece ser tratado com seriedade, inclusive quanto aos efeitos sobre trabalhadores e empregadores. Mas a mudança de postura do presidenciável também merece ser observada.

A reação do campo bolsonarista veio pela segurança pública. Enquanto o governo tentava avançar com sua proposta de reorganização da atuação federal no setor, a oposição passou a pressionar pela redução da maioridade penal, uma bandeira historicamente defendida pela direita e rejeitada por setores importantes da esquerda. Era a oportunidade de colocar Lula diante de um assunto sensível para seu eleitorado e para o próprio PT. Pois não é que, na entrevista ao Jornal Nacional, o presidente passou a defender a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos? Fez a ressalva de que a discussão deveria ocorrer separadamente da PEC da Segurança Pública, mas a mudança de posicionamento foi suficientemente expressiva. Em poucos dias, Flávio cedeu numa pauta associada à esquerda e Lula se aproximou de uma proposta tradicionalmente defendida pela direita. É difícil não enxergar nesse movimento o peso das conveniências eleitorais.