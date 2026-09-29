A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de agredir a companheira com golpes de faca, ameaçá-la com armas brancas e mantê-la em cárcere privado no bairro Nassif, em Jaguariúna. Segundo a corporação, a equipe foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima desesperada, agarrada à grade do portão e pedindo socorro.
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Ela contou aos policiais que o companheiro estava armado com uma faca e um facão e que já havia sido atingida no braço esquerdo. A mulher também informou que não conseguia deixar a residência porque o portão estava trancado.
Diante do risco iminente, os policiais iniciaram uma intervenção imediata para retirar a vítima da área de perigo. Com apoio de um colega de equipe, um dos agentes pulou o muro do imóvel e conseguiu alcançá-la, enquanto o agressor correu para os fundos do terreno e se trancou em uma casa.
A vítima foi retirada do local e levada para perto da viatura, em segurança. Em seguida, equipes de apoio chegaram para reforçar o cerco e auxiliar nas ações de segurança, comunicação e negociação com o suspeito.
Após um período de negociação, os policiais estabeleceram uma relação de confiança com o homem, que concordou em abrir a porta e sair desarmado, entregando-se às equipes. Depois da rendição, ele indicou voluntariamente onde havia escondido as armas usadas nas agressões: uma faca foi localizada sobre um armário da cozinha e um facão, sobre um guarda-roupa no quarto do casal. Os objetos foram apreendidos e apresentados na unidade policial.
A vítima apresentava um ferimento de faca no braço esquerdo, além de escoriações e outras lesões pelo corpo. Ela foi encaminhada a uma UPA para atendimento médico e, depois, conduzida à unidade policial.
O homem recebeu voz de prisão, em tese, pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, cárcere privado e tentativa de homicídio. Ele foi levado ao Distrito Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e determinou que ele permanecesse à disposição da Justiça.