A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de agredir a companheira com golpes de faca, ameaçá-la com armas brancas e mantê-la em cárcere privado no bairro Nassif, em Jaguariúna. Segundo a corporação, a equipe foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima desesperada, agarrada à grade do portão e pedindo socorro.

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Ela contou aos policiais que o companheiro estava armado com uma faca e um facão e que já havia sido atingida no braço esquerdo. A mulher também informou que não conseguia deixar a residência porque o portão estava trancado.

Diante do risco iminente, os policiais iniciaram uma intervenção imediata para retirar a vítima da área de perigo. Com apoio de um colega de equipe, um dos agentes pulou o muro do imóvel e conseguiu alcançá-la, enquanto o agressor correu para os fundos do terreno e se trancou em uma casa.