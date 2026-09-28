Dois homens foram presos após furtarem produtos de um mercado autônomo instalado dentro de um condomínio residencial no Novo Campos Elíseos, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, câmeras de monitoramento registraram a ação e ajudaram na identificação dos suspeitos.
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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram chamados ao condomínio e tiveram acesso às gravações. As imagens mostrariam os dois homens retirando mercadorias do estabelecimento, colocando os produtos em sacolas e deixando o local sem realizar o pagamento.
A partir das imagens, os policiais fizeram buscas dentro do próprio residencial e localizaram os suspeitos em um apartamento do condomínio. De acordo com a PM, os dois resistiram durante a abordagem e precisaram ser contidos pela equipe. O comunicado não detalha como ocorreu a resistência nem informa se alguém ficou ferido.
Os homens foram levados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado. Ambos permaneceram presos e à disposição da Justiça.
A Polícia Militar não informou quais produtos foram levados, o valor das mercadorias, se os itens foram recuperados ou qual circunstância fundamentou a classificação do furto como qualificado.