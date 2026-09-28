28 de setembro de 2026
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DENTRO DE CONDOMÍNIO

Dupla é presa após furtar mercado dentro de condomínio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Câmeras registraram retirada de produtos sem pagamento; suspeitos foram encontrados em apartamento no próprio residencial.
Câmeras registraram retirada de produtos sem pagamento; suspeitos foram encontrados em apartamento no próprio residencial.

Dois homens foram presos após furtarem produtos de um mercado autônomo instalado dentro de um condomínio residencial no Novo Campos Elíseos, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, câmeras de monitoramento registraram a ação e ajudaram na identificação dos suspeitos.

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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram chamados ao condomínio e tiveram acesso às gravações. As imagens mostrariam os dois homens retirando mercadorias do estabelecimento, colocando os produtos em sacolas e deixando o local sem realizar o pagamento.

A partir das imagens, os policiais fizeram buscas dentro do próprio residencial e localizaram os suspeitos em um apartamento do condomínio. De acordo com a PM, os dois resistiram durante a abordagem e precisaram ser contidos pela equipe. O comunicado não detalha como ocorreu a resistência nem informa se alguém ficou ferido.

Os homens foram levados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado. Ambos permaneceram presos e à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou quais produtos foram levados, o valor das mercadorias, se os itens foram recuperados ou qual circunstância fundamentou a classificação do furto como qualificado.

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