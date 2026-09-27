Um incêndio atingiu parte do telhado do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, na tarde deste domingo, 27. As chamas atingiram a central de placas fotovoltaicas da unidade e materiais instalados no telhado. Ninguém ficou ferido.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após um curto-circuito na fiação ligada ao sistema de energia solar. Para combater as chamas, os bombeiros utilizaram extintores e precisaram desligar a energia da instalação.
A fumaça se espalhou por áreas próximas à UTI e à emergência. Durante o atendimento da ocorrência, o pronto-socorro suspendeu temporariamente a entrada de novos pacientes por segurança.
Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém precisou receber atendimento por inalação de fumaça. Após o controle do incêndio, o trecho atingido foi isolado e a perícia foi acionada para verificar as circunstâncias da ocorrência.
O que diz a Rede Mário Gatti
Em nota, a Rede Mário Gatti informou que o princípio de incêndio atingiu placas fotovoltaicas instaladas no telhado do hospital e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a instituição, não houve impacto nos atendimentos. O centro cirúrgico ficou momentaneamente sem energia, mas não havia procedimento em andamento no momento da ocorrência.
A Rede informou ainda que foram identificados danos em telhas do imóvel. A empresa responsável pelo sistema foi acionada para apurar o ocorrido e realizar a manutenção necessária.