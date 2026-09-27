Um incêndio atingiu parte do telhado do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, na tarde deste domingo, 27. As chamas atingiram a central de placas fotovoltaicas da unidade e materiais instalados no telhado. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após um curto-circuito na fiação ligada ao sistema de energia solar. Para combater as chamas, os bombeiros utilizaram extintores e precisaram desligar a energia da instalação.

A fumaça se espalhou por áreas próximas à UTI e à emergência. Durante o atendimento da ocorrência, o pronto-socorro suspendeu temporariamente a entrada de novos pacientes por segurança.