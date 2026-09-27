27 de setembro de 2026
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CHAMAS

Incêndio atinge telhado do Hospital Mário Gatti, em Campinas

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Incêndio atingiu parte do telhado do Hospital Mário Gatti, em Campinas
Incêndio atingiu parte do telhado do Hospital Mário Gatti, em Campinas

Um incêndio atingiu parte do telhado do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, na tarde deste domingo, 27. As chamas atingiram a central de placas fotovoltaicas da unidade e materiais instalados no telhado. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após um curto-circuito na fiação ligada ao sistema de energia solar. Para combater as chamas, os bombeiros utilizaram extintores e precisaram desligar a energia da instalação.

A fumaça se espalhou por áreas próximas à UTI e à emergência. Durante o atendimento da ocorrência, o pronto-socorro suspendeu temporariamente a entrada de novos pacientes por segurança.

Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém precisou receber atendimento por inalação de fumaça. Após o controle do incêndio, o trecho atingido foi isolado e a perícia foi acionada para verificar as circunstâncias da ocorrência.

O que diz a Rede Mário Gatti

Em nota, a Rede Mário Gatti informou que o princípio de incêndio atingiu placas fotovoltaicas instaladas no telhado do hospital e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a instituição, não houve impacto nos atendimentos. O centro cirúrgico ficou momentaneamente sem energia, mas não havia procedimento em andamento no momento da ocorrência.

A Rede informou ainda que foram identificados danos em telhas do imóvel. A empresa responsável pelo sistema foi acionada para apurar o ocorrido e realizar a manutenção necessária.

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