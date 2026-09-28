28 de setembro de 2026
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VILA RICA

Procurado há mais de 12 anos se entrega após negociação com PM

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Homem era procurado havia mais de 12 anos e inicialmente disse que não se entregaria; conversa com policial terminou em apresentação voluntária.
Homem era procurado havia mais de 12 anos e inicialmente disse que não se entregaria; conversa com policial terminou em apresentação voluntária.

Um homem procurado pela Justiça havia mais de 12 anos foi preso na Vila Rica, em Campinas, depois de uma negociação por telefone com policiais militares do 47º BPM/I. Inicialmente, ele afirmou que não pretendia se entregar, mas mudou de decisão durante a conversa com um dos agentes.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe tinha informações sobre o mandado de prisão e foi até o endereço relacionado ao procurado. No imóvel, os policiais conversaram com a esposa dele, que conseguiu estabelecer contato com o marido por telefone.

Durante a ligação, o homem disse inicialmente que não iria se apresentar. Um dos policiais passou então a conversar com ele e tentou convencê-lo a interromper a situação de foragido e cumprir a determinação judicial.

Após a negociação, o procurado decidiu comparecer voluntariamente ao local onde estavam os policiais. A equipe confirmou a existência da ordem judicial e efetuou a prisão.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça. A PM não informou qual crime deu origem ao mandado, a pena determinada pela Justiça nem por que a ordem permaneceu pendente por mais de 12 anos.

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