Um homem procurado pela Justiça havia mais de 12 anos foi preso na Vila Rica, em Campinas, depois de uma negociação por telefone com policiais militares do 47º BPM/I. Inicialmente, ele afirmou que não pretendia se entregar, mas mudou de decisão durante a conversa com um dos agentes.
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Segundo a Polícia Militar, a equipe tinha informações sobre o mandado de prisão e foi até o endereço relacionado ao procurado. No imóvel, os policiais conversaram com a esposa dele, que conseguiu estabelecer contato com o marido por telefone.
Durante a ligação, o homem disse inicialmente que não iria se apresentar. Um dos policiais passou então a conversar com ele e tentou convencê-lo a interromper a situação de foragido e cumprir a determinação judicial.
Após a negociação, o procurado decidiu comparecer voluntariamente ao local onde estavam os policiais. A equipe confirmou a existência da ordem judicial e efetuou a prisão.
O homem foi encaminhado à Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça. A PM não informou qual crime deu origem ao mandado, a pena determinada pela Justiça nem por que a ordem permaneceu pendente por mais de 12 anos.