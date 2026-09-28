Um homem procurado pela Justiça havia mais de 12 anos foi preso na Vila Rica, em Campinas, depois de uma negociação por telefone com policiais militares do 47º BPM/I. Inicialmente, ele afirmou que não pretendia se entregar, mas mudou de decisão durante a conversa com um dos agentes.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe tinha informações sobre o mandado de prisão e foi até o endereço relacionado ao procurado. No imóvel, os policiais conversaram com a esposa dele, que conseguiu estabelecer contato com o marido por telefone.

Durante a ligação, o homem disse inicialmente que não iria se apresentar. Um dos policiais passou então a conversar com ele e tentou convencê-lo a interromper a situação de foragido e cumprir a determinação judicial.