Três linhas do transporte coletivo de Campinas terão trajetos ampliados a partir desta quinta-feira (1º) para atender novos bairros e residenciais. As mudanças atingem as linhas 375, 381 e 383 e incluem áreas como Artesano Galleria, Jatibela, Jardim Planalto, San Conrado e Entreverdes. Com a reorganização, outras duas linhas serão descontinuadas.

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As alterações foram definidas pela Emdec após pedidos de associações de moradores e deverão beneficiar principalmente trabalhadores e prestadores de serviços que se deslocam diariamente para os residenciais. Uma das principais mudanças ocorre na região de Sousas, com uma ligação mais direta entre o Entreverdes, o Shopping Iguatemi e a região central.

A linha 375 (Alphaville Dom Pedro) será prolongada para atender Artesano Galleria e Jatibela. O novo percurso terá quatro pontos adicionais, distribuídos pela Estrada da Roseira e Rua Oswaldo Piaia. A operação também ganhará mais veículos nos dias úteis, com intervalos previstos de 10 a 11 minutos nos horários de pico.