Três linhas do transporte coletivo de Campinas terão trajetos ampliados a partir desta quinta-feira (1º) para atender novos bairros e residenciais. As mudanças atingem as linhas 375, 381 e 383 e incluem áreas como Artesano Galleria, Jatibela, Jardim Planalto, San Conrado e Entreverdes. Com a reorganização, outras duas linhas serão descontinuadas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As alterações foram definidas pela Emdec após pedidos de associações de moradores e deverão beneficiar principalmente trabalhadores e prestadores de serviços que se deslocam diariamente para os residenciais. Uma das principais mudanças ocorre na região de Sousas, com uma ligação mais direta entre o Entreverdes, o Shopping Iguatemi e a região central.
A linha 375 (Alphaville Dom Pedro) será prolongada para atender Artesano Galleria e Jatibela. O novo percurso terá quatro pontos adicionais, distribuídos pela Estrada da Roseira e Rua Oswaldo Piaia. A operação também ganhará mais veículos nos dias úteis, com intervalos previstos de 10 a 11 minutos nos horários de pico.
San Conrado e Entreverdes entram na linha 383
A mudança mais ampla ocorre na 383 (Leroy Merlin, via Planalto/San Conrado). A linha passará a entrar nos residenciais San Conrado e Entreverdes, com prolongamento do itinerário pela Avenida Isaura Roque Quércia. Serão quatro novos pontos no sentido San Conrado/Entreverdes e outros dois no sentido Centro/Rodoviária.
A oferta da 383 também será ampliada nos dias úteis e aos sábados. Nos períodos de pico dos dias úteis, a previsão é de intervalos de 14 minutos. Haverá ainda ajustes nos horários aos domingos.
Com a nova configuração, as linhas 383.1 (Leroy Merlin) e 384 (Iguatemi/Entreverdes) deixarão de circular, já que os atendimentos atualmente realizados por elas serão incorporados aos novos itinerários.
Linha 381 terá nove novas paradas
Já a 381 (Shopping Dom Pedro/Iguatemi) ampliará a circulação pelo Jardim Planalto, região atualmente atendida também pela 383. Serão nove novos pontos: cinco no sentido Iguatemi, pelas vias José Ferreira Camargo, Augusto César de Andrade e Carolina Prado Penteado, e quatro no sentido Dom Pedro, pelas ruas Jesuíno Marcondes Machado, Augusto César de Andrade e José Ferreira Camargo.
As três linhas envolvidas nas mudanças transportam atualmente quase 9 mil passageiros por dia útil. Em agosto, a 375 registrou aproximadamente 4,4 mil passagens diárias pelas catracas, enquanto a 381 teve 2,8 mil e a 383, cerca de 1,7 mil.
Outra alteração começa na quinta-feira na linha 369, que terá os horários ajustados ao fechamento do Galleria Shopping, atualmente previsto para as 21h de segunda a sábado. As mudanças atingirão a operação em dias úteis e também aos fins de semana, com atenção ao horário de saída dos trabalhadores do centro de compras.
Os novos itinerários e horários poderão ser consultados no sistema da Emdec a partir da entrada em vigor das alterações.