21 de setembro de 2026
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DUPLA CAPTURADA

Dupla procurada por estupro de vulnerável é capturada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dois homens com mandados por estupro de vulnerável foram localizados pela Força Tática no Nossa Senhora de Lourdes.
Dois homens com mandados por estupro de vulnerável foram localizados pela Força Tática no Nossa Senhora de Lourdes.

Dois homens procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Militar neste sábado (19), no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Campinas. Contra eles havia mandados de prisão relacionados ao crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

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Segundo a PM, equipes da Força Tática receberam informações da Sala de Operações do 47º BPM/I sobre a possível presença dos procurados na Rua José Fidelis Filho. Os policiais foram até o endereço e localizaram os dois homens durante as diligências.

Após a abordagem, a consulta aos sistemas policiais confirmou a existência das ordens judiciais. Os dois foram conduzidos à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada para os procedimentos de polícia judiciária.

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