As principais rodovias da região de Campinas devem registrar forte movimento no feriado prolongado da Independência, entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7). Somente no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a Motiva AutoBAn estima a circulação de 2,238 milhões de veículos durante o período.

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A concessionária prevê os maiores picos de saída na sexta-feira, das 16h às 20h, e no sábado, das 9h às 13h. No retorno, a expectativa é de trânsito mais intenso na segunda-feira (7), entre 15h e 22h.

Durante a operação, a AutoBAn terá 100% do efetivo operacional disponível, com 52 viaturas posicionadas ao longo do sistema e monitoramento permanente pelo Centro de Controle Operacional em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária.

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