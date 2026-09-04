As principais rodovias da região de Campinas devem registrar forte movimento no feriado prolongado da Independência, entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7). Somente no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a Motiva AutoBAn estima a circulação de 2,238 milhões de veículos durante o período.
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A concessionária prevê os maiores picos de saída na sexta-feira, das 16h às 20h, e no sábado, das 9h às 13h. No retorno, a expectativa é de trânsito mais intenso na segunda-feira (7), entre 15h e 22h.
Durante a operação, a AutoBAn terá 100% do efetivo operacional disponível, com 52 viaturas posicionadas ao longo do sistema e monitoramento permanente pelo Centro de Controle Operacional em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária.
Dom Pedro deve receber 645 mil veículos
No Corredor Dom Pedro, a expectativa é de 920 mil veículos ao longo de cinco dias, entre sexta-feira (4) e terça-feira (8). O maior movimento na saída é esperado na sexta, das 15h às 21h, quando cerca de 205 mil veículos devem circular pelo corredor.
A rodovia D. Pedro I (SP-065) concentrará o maior fluxo, com 645 mil veículos previstos. Este será o primeiro feriado após a liberação da terceira faixa de rolamento no trecho completo de Atibaia, entre os quilômetros 88 e 74, até o acesso à Fernão Dias.
Na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Engenheiro Coelho, são esperados 125 mil veículos. Já as rodovias Engenheiro Constâncio Cintra e Romildo Prado, na região de Jundiaí, deverão receber quase 150 mil veículos no total.
Renovias prevê 616 mil veículos
A Renovias estima que 616,8 mil veículos circulem pelos 345 quilômetros de rodovias sob sua concessão durante o feriado.
O maior fluxo no sentido interior deve ocorrer nesta sexta-feira, das 8h às 13h e das 14h às 19h. Na volta para São Paulo, o pico é esperado na segunda-feira, entre 14h e 19h.
A concessionária também manterá operação especial com guinchos, veículos de inspeção e monitoramento contínuo das condições das estradas.
Chuva e fumaça exigem atenção
Além do aumento no fluxo, as concessionárias alertam para as condições climáticas. Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade, manter os faróis acesos, aumentar a distância do veículo da frente e evitar manobras bruscas.
Outro risco é a presença de fumaça provocada por queimadas às margens das rodovias, especialmente em dias secos e quentes. Nessas situações, a visibilidade pode cair rapidamente.
A recomendação geral é evitar os horários de pico sempre que possível e só iniciar a viagem com o veículo em boas condições e o motorista descansado.