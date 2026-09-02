O show do Foo Fighters no Rock in Rio passou primeiro por Campinas — e com peso de sobra. O Aeroporto Internacional de Viracopos recebeu 27 toneladas de equipamentos da banda norte-americana, que se apresenta nesta sexta-feira (4) no festival, no Rio de Janeiro.

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A operação foi dividida em dois voos cargueiros. O primeiro pousou em Viracopos em 21 de agosto, transportando sete paletes aéreos e 12,7 toneladas de material. Uma semana depois, em 28 de agosto, outra aeronave trouxe oito paletes, com mais 14,3 toneladas.

Ao todo, foram 15 volumes com equipamentos necessários para a apresentação. Depois do desembarque e dos procedimentos aduaneiros no Terminal de Carga de Viracopos, o material foi liberado para seguir por terra até a Cidade do Rock.

Equipamentos ficaram sob vigilância 24 horas