04 de setembro de 2026
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MAUS-TRATOS

Cachorro morre após ficar preso em piche descartado em terreno

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Roberta Lima (PRD)
Cachorro precisou passar por eutanásia após ficar preso em piche descartado irregularmente em Americana.
Cachorro precisou passar por eutanásia após ficar preso em piche descartado irregularmente em Americana.

Um cachorro não resistiu e precisou ser submetido à eutanásia depois de ficar preso em uma pilha de piche abandonada de forma irregular em um terreno localizado na Rua da Cobra, próximo à Estrada Intermunicipal Americana-Cosmópolis, em Americana.

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O caso foi registrado na delegacia pela vereadora Roberta Lima (PRD), que integra o grupo Cadeia Para Maus-Tratos. A parlamentar acionou a equipe após receber uma denúncia sobre a situação do animal, que não conseguia se desprender do material.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência. Apesar dos esforços das equipes, o cão já se encontrava em estado crítico, e a eutanásia foi considerada a única medida possível.

Segundo o boletim de ocorrência, o animal pertencia a uma criança, que ficou profundamente abalada com a perda. A Polícia Civil instaurou investigação para identificar e responsabilizar os autores pelo descarte irregular do piche.

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