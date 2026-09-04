Um cachorro não resistiu e precisou ser submetido à eutanásia depois de ficar preso em uma pilha de piche abandonada de forma irregular em um terreno localizado na Rua da Cobra, próximo à Estrada Intermunicipal Americana-Cosmópolis, em Americana.

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O caso foi registrado na delegacia pela vereadora Roberta Lima (PRD), que integra o grupo Cadeia Para Maus-Tratos. A parlamentar acionou a equipe após receber uma denúncia sobre a situação do animal, que não conseguia se desprender do material.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência. Apesar dos esforços das equipes, o cão já se encontrava em estado crítico, e a eutanásia foi considerada a única medida possível.