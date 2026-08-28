A sexta-feira (28) será mais um dia de sol forte e temperaturas elevadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo os institutos de meteorologia, não há previsão de chuva para a região, e os termômetros devem oscilar entre 18°C e 32°C.

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O destaque fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que pode cair para menos de 30% durante as horas mais quentes da tarde, índice que já entra em estado de atenção, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde.

Com o clima seco, a orientação é redobrar os cuidados com a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e usar umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados para aliviar o desconforto respiratório.