A final da primeira divisão do Campeonato de Futebol Amador de Hortolândia terá um nome de peso no apito. O experiente árbitro Marcelo de Lima Henrique, que já integrou o quadro da FIFA e atua em competições nacionais, será o responsável por conduzir a decisão entre Canarinho e Moleque Travesso, marcada para sábado (29), às 19h, no Campo do Rosolém.
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A presença do árbitro reforça a aposta da Prefeitura em dar à principal decisão do futebol amador da cidade uma estrutura mais próxima das competições profissionais. Marcelo de Lima Henrique acumula passagens por jogos de campeonatos estaduais, nacionais e internacionais e atualmente integra o quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin, a escolha busca dar mais peso e segurança à decisão. “Um árbitro do peso de Marcelo de Lima Henrique traz ainda mais brilho para a decisão do nosso campeonato”, afirmou.
Final vale bi para um lado e tetra para o outro
Canarinho e Moleque Travesso já se enfrentaram na primeira fase, quando dividiram o Grupo A. O Moleque Travesso terminou a etapa inicial invicto, na liderança, com 21 pontos. O Canarinho avançou em terceiro, com 17 pontos e apenas duas derrotas.
No mata-mata, o Canarinho eliminou Santa Clara e São Miguel. Já o Moleque Travesso passou por Geração 2000 e São José para chegar à decisão.
A final também coloca em jogo duas marcas importantes: o Canarinho busca o bicampeonato, enquanto o Moleque Travesso tenta levantar o troféu pela quarta vez.