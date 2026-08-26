A final da primeira divisão do Campeonato de Futebol Amador de Hortolândia terá um nome de peso no apito. O experiente árbitro Marcelo de Lima Henrique, que já integrou o quadro da FIFA e atua em competições nacionais, será o responsável por conduzir a decisão entre Canarinho e Moleque Travesso, marcada para sábado (29), às 19h, no Campo do Rosolém.

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A presença do árbitro reforça a aposta da Prefeitura em dar à principal decisão do futebol amador da cidade uma estrutura mais próxima das competições profissionais. Marcelo de Lima Henrique acumula passagens por jogos de campeonatos estaduais, nacionais e internacionais e atualmente integra o quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin, a escolha busca dar mais peso e segurança à decisão. “Um árbitro do peso de Marcelo de Lima Henrique traz ainda mais brilho para a decisão do nosso campeonato”, afirmou.

Final vale bi para um lado e tetra para o outro