Um homem foi baleado com cinco tiros no fim da tarde de quarta-feira (26), no bairro Nova Veneza, em Sumaré. O suspeito, que tentou fugir com o veículo da vítima, foi preso após bater o carro contra o muro de uma casa durante perseguição policial.

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Os dois homens estavam bebendo juntos em um estabelecimento quando, em determinado momento, tiveram um desentendimento motivado por uma dívida antiga. Durante a discussão, um deles sacou uma pistola e passou a ameaçar o outro, que conseguiu tomar a arma e efetuou os disparos.

Três tiros atingiram a região do peito da vítima e dois, a perna. Mesmo ferido, o homem conseguiu se levantar e pedir socorro em um comércio próximo, que acionou a Polícia Militar.