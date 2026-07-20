Motoristas e pedestres que passam pelo Jardim Guanabara terão uma nova dinâmica de circulação a partir desta terça-feira (21). Às 10h, entra em funcionamento o sistema semafórico instalado no encontro das ruas Engenheiro Cândido Gomide, Frei Manoel da Ressurreição e José Pinto de Moura.

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A intervenção foi realizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para separar os diferentes movimentos de conversão e travessia em um ponto com circulação intensa. Com a ativação, Campinas ultrapassa a marca de 112 equipamentos com tecnologia adaptativa.

O novo controle pretende ordenar tanto os veículos que seguem pela Cândido Gomide em direção à Avenida Barão de Itapura ou ao Castelo quanto aqueles que acessam as ruas Frei Manoel da Ressurreição e José Pinto de Moura.