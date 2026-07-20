Motoristas e pedestres que passam pelo Jardim Guanabara terão uma nova dinâmica de circulação a partir desta terça-feira (21). Às 10h, entra em funcionamento o sistema semafórico instalado no encontro das ruas Engenheiro Cândido Gomide, Frei Manoel da Ressurreição e José Pinto de Moura.
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A intervenção foi realizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para separar os diferentes movimentos de conversão e travessia em um ponto com circulação intensa. Com a ativação, Campinas ultrapassa a marca de 112 equipamentos com tecnologia adaptativa.
O novo controle pretende ordenar tanto os veículos que seguem pela Cândido Gomide em direção à Avenida Barão de Itapura ou ao Castelo quanto aqueles que acessam as ruas Frei Manoel da Ressurreição e José Pinto de Moura.
A obra também modificou a configuração do cruzamento. Espaços destinados à circulação a pé foram ampliados, novas faixas foram demarcadas e quatro rampas com piso tátil passaram a atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Segundo a Emdec, o investimento chegou a R$ 200,5 mil na estrutura semafórica, além de R$ 38 mil aplicados na sinalização horizontal e vertical.
As câmeras instaladas junto aos semáforos serão utilizadas exclusivamente para medir o volume de veículos. Elas não funcionam como radares e não registram infrações, como avanço do sinal vermelho ou excesso de velocidade.
As informações captadas são enviadas a um sistema que altera a duração das fases verde e vermelha conforme a demanda de cada acesso. A proposta é evitar longos períodos de espera quando uma das vias apresenta pouco movimento e ampliar o tempo de passagem nos momentos de maior fluxo.
Nos primeiros dias de operação, equipes da mobilidade urbana acompanharão o comportamento do trânsito e das travessias. Eventuais correções poderão ser feitas à distância pela Central de Monitoramento de Operação de Semáforos.