13 de junho de 2026
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FUTEBOL

Paulínia cria Vila da Copa com telão e shows gratuitos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Prefeitura de Paulínia criou a Vila da Copa
Prefeitura de Paulínia criou a Vila da Copa

A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, vai promover uma ação inédita para os torcedores durante a Copa do Mundo. A Vila da Copa, montada no Parque Brasil 500, contará com transmissão dos jogos da Seleção Brasileira e atrações musicais antes e depois das partidas. A entrada é gratuita.

No dia da estreia do Brasil, neste sábado (13), a abertura do evento está marcada para as 17h, com show do cantor Kauê Lorenz. O público poderá conferir food trucks com opções de comidas e bebidas. É permitido levar cooler, mas ficam proibidos recipientes de vidro.

No segundo jogo da Seleção, na sexta-feira (19), a Vila da Copa terá uma edição especial da tradicional Feira Noturna. A partir das 16h30, o espaço contará com gastronomia variada, artesanato e música ao vivo.

Já na última partida da fase de grupos, na quarta-feira (24), a animação ficará por conta do Pagode do Biani, a partir das 17h45. O clima festivo será mantido ao longo de toda a programação.

O estacionamento no entorno do Theatro Municipal estará liberado para o público. A iniciativa, segundo a Prefeitura, tem como objetivo reunir as famílias da cidade em um ambiente preparado para torcer pela conquista do hexa.

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