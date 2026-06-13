A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, vai promover uma ação inédita para os torcedores durante a Copa do Mundo. A Vila da Copa, montada no Parque Brasil 500, contará com transmissão dos jogos da Seleção Brasileira e atrações musicais antes e depois das partidas. A entrada é gratuita.
No dia da estreia do Brasil, neste sábado (13), a abertura do evento está marcada para as 17h, com show do cantor Kauê Lorenz. O público poderá conferir food trucks com opções de comidas e bebidas. É permitido levar cooler, mas ficam proibidos recipientes de vidro.
No segundo jogo da Seleção, na sexta-feira (19), a Vila da Copa terá uma edição especial da tradicional Feira Noturna. A partir das 16h30, o espaço contará com gastronomia variada, artesanato e música ao vivo.
Já na última partida da fase de grupos, na quarta-feira (24), a animação ficará por conta do Pagode do Biani, a partir das 17h45. O clima festivo será mantido ao longo de toda a programação.
O estacionamento no entorno do Theatro Municipal estará liberado para o público. A iniciativa, segundo a Prefeitura, tem como objetivo reunir as famílias da cidade em um ambiente preparado para torcer pela conquista do hexa.