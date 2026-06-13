A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, vai promover uma ação inédita para os torcedores durante a Copa do Mundo. A Vila da Copa, montada no Parque Brasil 500, contará com transmissão dos jogos da Seleção Brasileira e atrações musicais antes e depois das partidas. A entrada é gratuita.

No dia da estreia do Brasil, neste sábado (13), a abertura do evento está marcada para as 17h, com show do cantor Kauê Lorenz. O público poderá conferir food trucks com opções de comidas e bebidas. É permitido levar cooler, mas ficam proibidos recipientes de vidro.

No segundo jogo da Seleção, na sexta-feira (19), a Vila da Copa terá uma edição especial da tradicional Feira Noturna. A partir das 16h30, o espaço contará com gastronomia variada, artesanato e música ao vivo.