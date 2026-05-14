A Prefeitura de Indaiatuba anunciou um pacote de obras e investimentos para ampliar a estrutura da rede pública de saúde. O plano prevê três novos hospitais municipais, a implantação da primeira UTI da rede, a chegada do primeiro tomógrafo municipal e a entrega de duas novas unidades básicas de saúde.
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O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Custódio Tavares, ao lado do secretário de Saúde, Dr. Flávio Brito. Segundo a administração, a proposta é reorganizar o atendimento hospitalar, ampliar a capacidade da rede e reduzir a concentração de serviços no HAOC.
Um dos projetos é a reformulação do Hospital Dia, que passará a ter perfil cirúrgico. A unidade contará com 10 leitos de UTI, 16 leitos de enfermaria e centro cirúrgico ampliado. O investimento previsto é de R$ 11,2 milhões, com conclusão estimada para setembro de 2027.
Também está previsto o Hospital Municipal Dr. Antonio Renato Cordeiro, com entrega programada para dezembro de 2027. A unidade terá 58 leitos, 4 mil metros quadrados de área construída e investimento superior a R$ 23 milhões. O espaço será voltado ao atendimento clínico de adultos e crianças e contará com o primeiro tomógrafo da rede municipal.
A atual UPA será transformada no Hospital da Morada do Sol, com foco em urgência e emergência. A unidade já recebeu novos equipamentos, como ventiladores pulmonares, monitores, desfibrilador e bombas de infusão.
Na atenção básica, a Prefeitura prevê inaugurar a UBS 18 em 20 de junho. Já a UBS 19, no Jardim Bela Vista, deve ser entregue em setembro, com oito consultórios médicos e dois odontológicos.
Segundo a administração municipal, o pacote busca acompanhar o crescimento da cidade, ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e melhorar o fluxo de atendimento na rede pública.