A Prefeitura de Indaiatuba anunciou um pacote de obras e investimentos para ampliar a estrutura da rede pública de saúde. O plano prevê três novos hospitais municipais, a implantação da primeira UTI da rede, a chegada do primeiro tomógrafo municipal e a entrega de duas novas unidades básicas de saúde.

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O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Custódio Tavares, ao lado do secretário de Saúde, Dr. Flávio Brito. Segundo a administração, a proposta é reorganizar o atendimento hospitalar, ampliar a capacidade da rede e reduzir a concentração de serviços no HAOC.

Um dos projetos é a reformulação do Hospital Dia, que passará a ter perfil cirúrgico. A unidade contará com 10 leitos de UTI, 16 leitos de enfermaria e centro cirúrgico ampliado. O investimento previsto é de R$ 11,2 milhões, com conclusão estimada para setembro de 2027.